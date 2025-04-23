Раскрыта судьба легендарного дома-книжки СЭВ на Новом Арбате в Москве На Новом Арбате в Москве не будут сносить легендарный дом-книжку СЭВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В процессе создания нового кластера на Новом Арбате в Москве будет сохранен легендарный дом-книжка, сообщает РБК. Ранее в этом здании размещался Совет экономической взаимопомощи.

В здании проведут капитальный ремонт — это касается как его помещений, так и фасадов. Полный список работ и дата их проведения пока неизвестны. В настоящее время разрабатывается проектная документация.

В октябре прошлого года департамент имущества Москвы признал бывшее здание СЭВ аварийным и сообщил о его масштабной реконструкции. Позже, в феврале 2025 года заместитель мэра столицы Сергея Собянина по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов анонсировал концепцию застройки на Новом Арбате на месте бывшей мэрии.

Тогда же объявили, что реализацию проекта осуществит компания «Киевская площадь». В ее планах разместить здесь кластер площадью свыше 600 тысяч квадратных метров, при этом больше ее половины будет отдана под социокультурные, досуговые и деловые объекты. Оставшиеся «квадраты» займут жилые и технические помещения. В рендерах застройки участки, которые появились чуть позже, здание СЭВ отсутствовало.