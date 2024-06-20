Раскрыта схема, позволившая преподавателям МГМСУ брать взятки у студентов Источник NEWS.ru: деньги за экзамены в МГМСУ передавали через студентов

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Источник NEWS.ru рассказал, что преподавателям Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) передавали взятки за экзамены через студентов, у которых были контакты в управлении вуза: родственники или друзья семьи. По словам собеседника издания, как правило, эту функцию выполнял один человек, который собирал деньги со всех желающих.

Преподаватели или заведующие находили студента, у которого имеются контакты в управлении вуза, то есть родственники, близкие друзья семьи и подобные. Далее преподаватели выполняли все коррупционные действия через них. Как правило, это был один студент, он собирал со всех желающих деньги и передавал уже на кафедру, — пояснил источник.

По его словам, все всегда были в курсе, через кого при необходимости можно передать взятку. Как отметил источник, схема проводилась в том числе при содействии деканата. Собеседник издания заметил, что функция покупки экзаменов была доступна с первого курса, а расценки варьировались от кафедры.

Например, за экзамен по биохимии заведующая брала 200 тысяч рублей. То есть, взятку дать можно, но непонятно еще, поставят ли оценку. Договориться можно было почти на любой кафедре. Покупка экзаменов все годы происходила по одной и той же схеме, по которой сейчас идет разбирательство, — добавил источник.

Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил, что суммы взяток в МГМСУ могли достигать до полумиллиона рублей за один экзамен. По его словам, минимальный ценник составлял около 100 тысяч рублей. Он подчеркнул, что цена зависела от сложности предмета.