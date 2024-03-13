Раскрыта схема, как владельцы Wildberries закрывают ПВЗ конкурентов Baza: в Москве закрылся ПВЗ Wildberries из-за атаки конкурентов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анастасия, владеющая пунктов выдачи Wildberries на улице Веласкеса в Москве, объявила о его закрытии на фоне атак с поставками бетона и кошачьего наполнителя в больших объемах, сообщает Telegram-канал Baza. По мнению россиянки, конкуренты из соседнего отделения маркетплейса таким образом решили устранить ее, парализовав работу отделения многочисленной доставкой крупногабаритных товаров.

Девушка призналась, что сразу после открытия к ней стало поступать множество заказов, но большую часть их никто не забирал, а на складе они стали занимать практически все место. Среди таких товаров оказались десятки упаковок кошачьего наполнителя, бетона, гантелей и других крупных и тяжелых товаров.

Как передает Telegram-канал, женщина считает, что атаку на ее точку организовали владельцы соседнего ПВЗ, и даже назвала имя одного из них. При этом девушка, по данным канала, связалась с руководством Wildberries, где ей обещали помочь, но поток заказов не прекратился.

Ранее в Государственной думе предложили запретить оплату возврата заказа маркетплейсам, а также сделать их взаимодействие с клиентом более прозрачным. Авторы инициативы отмечают, что одним из главных требований к договорам станет понятное изложение условий сотрудничества.