Раскрыта личность женщины, застреленной в частном доме в Подмосковье «112»: убитая в Свитино женщина возглавляла завод по производству полимеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что одной из трех убитых в частном доме женщин в подмосковной деревне Свитино является руководитель крупного завода ТИАЛ, производящего полимерную продукцию, Светлана Ф. Как пишет канал, рассматриваются две версии тройного убийства под Наро-Фоминском: первая связана с бизнес-деятельностью женщины, согласно второй, погибшие могли стать жертвами вооруженного ограбления.

По информации канала, трупы обнаружила подруга Светланы Ф., которая несколько дней пыталась до нее дозвониться, а потом приехала ее навестить. Авторы канала отмечают, что тела жертв были завернуты в пакеты. По данным «112», следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Канал утверждает, что женщин убили 5 февраля, однако тела нашли только 7 числа.

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