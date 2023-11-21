Раскрыт мотив убийства сотрудницы Роспотребнадзора в Москве Убийца сотрудницы Роспотребнадзора в Москве выбрал жертву по опрятной одежде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвиняемый в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора на западе Москвы уроженец Дагестана преследовал цель незаконного обогащения и выбирал жертву среди опрятно одетых женщин, сообщила пресс-служба столичного СК. Расследование уголовного дела завершено, материалы для утверждения обвинительного заключения переданы следователями в суд.

Фигурант проживал на территории Москвы без регистрации по месту пребывания, не имея постоянного места работы и законного источника дохода, преследуя корыстные цели, выраженные в желании быстрого незаконного обогащения. Реализуя преступный умысел на хищение чужого имущества и совершение убийства, он выбрал в качестве своей жертвы одну из опрятно одетых женщин зрелого возраста. По его мнению, ее внешний вид свидетельствовал о наличии ценного имущества и денежных средств, — сообщили в СК.

Тело 51-летней сотрудницы московского управления Роспотребнадзора с признаками насильственной смерти нашли 18 сентября в сквере неподалеку от Молдавской улицы. Подозреваемого задержали на следующий день, в ходе допроса он признал свою вину, на месте он показал следователям, как совершал преступление. Ранее он уже был судим, предположительно, за изнасилование.

СМИ писали, перед убийством работницы санитарного ведомства обвиняемый поругался со своей сожительницей, которая была недовольна его пьянством. Мужчина ушел из дома гулять и увидел прохожую, которую ударил по лицу, повалил за землю и задушил.