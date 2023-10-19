Расистка в московском супермаркете избила чернокожую сотрудницу Baza: в МВД не хотят заводить дело после избиения чернокожей продавщицы в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в супермаркете «Дикси» у станции метро «Автозаводская» покупательница избила чернокожую сотрудницу — уроженку Конго, но полиция противится тому, чтобы возбудить уголовное дело, сообщает Telegram-канал Baza. Женщине не понравилось, что продавщица в зале магазина сделал ей замечание, когда покупательница клала в один пакет виноград разных сортов. Во время нападения покупательница выкрикивала расистские обращения.

Ты зачем в Москву приехала? Езжай к себе на родину! — кричала нападавшая.

Кроме ссадин и ушибов на теле медики позже обнаружили у конголезки внутреннее кровотечение. Женщине потребовалась срочная операция. Сейчас пострадавшей оказывает помощь адвокат НКО «Гражданское содействие» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), которая занимается правами мигрантов в России.

Полиция отказывается заводить дело по данному факту, хотя защитники пострадавшей предоставили медицинские документы и видеозапись с моментом нападения. Baza утверждает со ссылкой на свой источник, что нападавшая сообщила сотрудникам полиции, будто живет не в Москве, а в Йошкар-Оле. Полицейские ссылаются на то, что не могут допросить женщину. Источник канала утверждает, что женщина на самом деле живет в доме недалеко от «Дикси».

В апреле в Москве пьяный мужчина напал на шаурмиста из-за того, что ему не понравился вкус приготовленного фастфуда. При этом он использовал ксенофобную лексику, указывающую на национальное происхождение своего объекта агрессии. Шаурмист избегал ответной агрессии, но мужчина полез к нему через витрину. Тогда торговец ударил нападавшего ножом.