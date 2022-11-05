Расчленившего жену 89-летнего пенсионера отправили под арест

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Суд в Москве отправил под арест 89-летнего пенсионера, обвиняемого в убийстве и расчленении своей жены, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Мера пресечения избрана на два месяца.

С учетом позиции Хорошевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 89-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 января 2023 года, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчина вину не признает. Ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что жители одного из домов по улице Маршала Тухачевского обнаружили у себя под окнами фрагменты человеческого тела, предположительно, женщины. Некоторое время спустя появилась информация о том, что в убийстве женщины 1933 года рождения подозревается ее 89-летний муж. У него в квартире также были обнаружены останки жертвы. Мужчину задержали сотрудники полиции.

Предполагается, что пенсионер мог убить жену на почве бытовой ссоры. По данным СМИ, несколько лет назад мужчина стал приносить в квартиру мусор, что вызывало недовольство его супруги и между ними довольно часто вспыхивали скандалы.