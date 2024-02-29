Раненного на СВО военного высадили из самолета авиакомпании «Победа» «Победа» высадила из самолета возвращавшегося домой после лечения участника СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве высадили из самолета авиакомпании «Победа» раненного на специальной военной операции военного, сообщает «Катунь 24». По данным издания, мужчина возвращался домой в Барнаул после прохождения лечения в столице.

Отмечается, что бортпроводница заподозрила военного в курении в туалетной кабине, после чего вызвала полицию. Сам он отверг обвинения, уточнив, что выкурил сигарету перед посадкой. Очевидцы также подтвердили, что от него пахло табаком еще до посещения туалета. Несмотря на это, командир воздушного судна принял решение снять пассажира с рейса из-за нетерпимости к табаку.

Ранее стало известно, что Следователи возбудили уголовное дело против владелицы нескольких кафе в подмосковных Люберцах, которая отказалась обслуживать вернувшегося со спецоперации российского военного. Девушку обвиняют по статье о публичном возбуждении ненависти и вражды, а также унижении человеческого достоинства в отношении участников СВО.

Как отмечается, предпринимательница хвасталась в социальных сетях, что не пускала в свои заведения военных — участников спецоперации. За это ей может грозить до пяти лет колонии. В СК планируют провести ряд лингвистических экспертиз.