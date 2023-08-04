Ранее судимый мужчина напросился на новый срок после выходки в метро Ранее судимый мужчина разбил створки турникета в московском метро

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ранее судимый 41-летний мужчина, не желая оплачивать проезд в общественном транспорте, разбил створки турникета в северном вестибюле столичной станции метро «Бульвар Дмитрия Донского», сообщает в своем Telegram-канале прокуратура Москвы. Его действия подпадают под статью 214 УК РФ (вандализм), рассматривается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности, уточняет ведомство.

Ранее судимый 41-летний мужчина, находясь в северном вестибюле станции метро «Бульвар Дмитрия Донского», действуя из хулиганских побуждений, не желая оплачивать проезд, надавил своими руками на левую стеклянную створку турникета, работающего на вход, разбив ее, — говорится в сообщении.

Ранее безбилетный пассажир разбил стеклянные створки турникета в метро Москвы на станции «Саларьево» после разговора с сотрудниками службы безопасности подземки. Прокуратура столицы квалифицировала действия мужчины по ст. 214 УК РФ (вандализм).

Также сообщалось о случае, когда на станции «Тверская» Замоскворецкой линии пьяный пассажир попытался силой вломиться в поезд и выбил стекло в двери. Мужчина был задержан полицией, в отношении него также возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.