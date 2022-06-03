Ракова рассказала о двух пострадавших после пожара в бизнес-центре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что после пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» за медицинской помощью обратились два человека. По её словам, которые приводятся в Telegram-канале столичной мэрии, один из пострадавших получил ожог руки и отказался от госпитализации, помощь ему была оказана на месте. Второй доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с отравлением продуктами горения, не угрожающим жизни.

Продолжаются работы по поиску людей. Все медицинские мощности на месте. Все необходимые больницы, задействованные при оказании помощи людям с ожогами, готовы принять больных, если такие будут, — сообщила Ракова.

Ранее стало известно, что из здания БЦ на западе столицы эвакуировали более 120 человек, представитель экстренных служб заявил, что причиной крупного пожара в «Гранд Сетунь плаза» мог стать поджог. Еще одна возможная версия возгорания — короткое замыкание. На место происшествия также прибыл начальник главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов.