Райский банан распустился в «Аптекарском огороде»

В ботаническом саду МГУ «Аптекарском огороде» расцвел райский банан, пишет «Москва 24» со ссылкой на сообщение Telegram-канала сада. По данным издания, полюбоваться растением можно в Пальмовой оранжерее.

В разгар такого холодного мая нельзя пропустить такое волшебное событие, как цветение, отметили в сообщении. Там же напомнили, что банан считается самой большой в мире травой, а не деревом или пальмой.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова рассказал, что бананы обладают уникальными полезными для человеческого организма свойствами. Она отметила, что в продукте содержатся витамины А, В6, В9, Е, РР и С, а также магний, калий, кремний, фосфор, железо и натрий. По ее словам, плоды стоит употреблять гражданам с артритом и астмой.

До этого стало известно, что в Москве в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» впервые за три века распустилась редкая гигантская копьевидная лилия. Уточняется, что растение носит название дориантес пальмера. Эти лилии с 1955 года были внесены в список уязвимых видов Нового Южного Уэльса. Куратор субтропической оранжереи Алексей Филин отметил, что в дикой природе данное растение встречается только в Восточной Австралии. В «Аптекарском огороде» лилии посеяли в 1950-м году.