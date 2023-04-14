Райффайзенбанк объяснил снятие вывесок в Москве Райффайзенбанк объяснил сокращение части вывесок в Москве узнаваемостью бренда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Райффайзенбанк не стал продлевать контракты на размещение части вывесок кредитной организации в Москве. В банке объяснили, что это нужно в связи с актуальными потребностями в поддержке узнаваемости бренда, передает ТАСС.

Ориентируясь на актуальные потребности в поддержке узнаваемости бренда банка, мы приняли решение на данном этапе не пролонгировать контракты на размещение части крышных конструкций, — рассказали в кредитной организации.

Ранее сообщалось, что со здания на Калужской площади убрали вывеску Райффайзенбанка.

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International на общем собрании акционеров приняла решение о необходимости продажи или вывода из своего состава российской «дочки». Собрание проходило перед венским отелем Hilton, вблизи которого небольшая группа демонстрантов устроила протест, призывая «прекратить финансирование войны».

В пресс-службе RBI сообщили, что Райффайзенбанк продолжит некоторые банковские операции в России в соответствии с условиями банковской лицензии и будет поддерживать своих клиентов. Также группа заявила, что «несет ответственность за сохранение целостности местных операций в РФ, в которых работает более девяти тысяч человек».