Работу городского транспорта в Москве продлят на Пасху

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В пасхальную ночь на территории Москвы будет продлена работа городского транспорта, заявил мэр столицы Сергей Собянин. В своем Telegram-канале чиновник написал, что метро и МЦК закроются только в два часа ночи, то есть на час позже обычного. По словам мэра, больше 160 автобусов, электробусов и трамваев станут ходить по своим маршрутам до половины четвертого утра.

В обычном режиме будут работать 16 ночных наземных маршрутов. В пасхальное воскресенье добавим также 35 бесплатных автобусных маршрутов от станций метро и ж/д до 16 городских кладбищ. На Пасху, Красную горку и Радоницу ограничим движение транспорта с 06:00 до 16:00 на некоторых улицах рядом с кладбищами, — сообщил Собянин.

Он добавил, что в городе к религиозным праздникам привели в порядок кладбища. Кроме того, были подготовлены пункты бесплатного инвентаря. Собянин отметил, что в праздники кладбища будут открыты с 09:00 до 19:00.

Ранее стало известно, что до 30 июня проезд в столичном транспорте будет стоить дешевле. Пассажиры смогут получить по 10 рублей в виде кешбэка с каждой оплаты проезда картой «Мир», загруженной в смартфон, или через биометрию.

Сэкономить на проезде при оплате картой в смартфоне можно в метро, на МЦК, МЦД (D-1, D-2) и во всем наземном транспорте — электробусах, автобусах, трамваях. Для получения кешбэка нужно загрузить национальную карту в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay, Samsung Pay или SberPay. Также необходимо, чтобы телефон поддерживал функцию бесконтактной оплаты (NFC).