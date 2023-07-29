Мужчине оторвало часть руки во время починки эскалатора в Москве

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сотрудник московского метрополитена лишился части руки в ходе ремонта эскалатора, сообщает Мослента. Мужчина проводил работы по смазке цепей поручня в ходе работы эскалатора, тем самым нарушив требования безопасности, что привело к инциденту, попавшему в объективы камер наблюдения.

При техническом обслуживании эскалатора работник выполнял очистку и смазку цепей привода поручня на движущемся эскалаторе, чем грубо нарушил требования безопасности, — говорится в сообщении.

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