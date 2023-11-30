Работников научного центра в Москве вывели на холод из-за разбитой колбы «112»: в Москве эвакуировали 200 работников научного центра из-за утечки брома

Фото: Global Look Press

В Москве эвакуировали сотрудников центра инновационных технологий в здравоохранении из-за разбитой колбы с бромом, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, из здания на проспекте Вернадского вывели 200 человек.

Как передает канал, прибывшие на место экстренные службы оперативно обработали сорбентом место происшествия. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее 15 человек эвакуировались из ресторана Steak It Easy на Новом Арбате, в котором случился пожар. В заведении произошло возгорание вытяжки. Помимо этого, вспыхнула система вентиляции и обшивка кухни. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

В Волгоградской области ранее почти 600 человек, среди которых было трое детей, эвакуировали из загоревшейся воинской части вблизи поселка Котлубань. По словам местных жителей, пожару предшествовал звук, похожий на пролет беспилотника, после чего произошел взрыв. Известно, что эвакуация близлежащих населенных пунктов не проводилась. Что стало причиной пожара, не сообщается. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что в результате происшествия никто не пострадал.