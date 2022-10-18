«Фонтанка»: работавшим в Москве вахтовикам выдали повестки «Фонтанка»: работавших в Москве вахтовиков закрыли в парке «Патриот» и выдали повестки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Фонтанка» пишет о том, что полицейские вручили повестки в военкомат строителям-вахтовикам, которых с 14 октября держали запертыми в столичном парке «Патриот». Как рассказал один из задержанных, петербуржец Юрий, 14 октября его с 12 приехавшими в Москву коллегами-вахтовиками задержали в хостеле, забрали документы и доставили в военкомат Кунцевского района, где выдали повестки.



Согласно данным повестки, 21 октября вахтовики должны прибыть в военкоматы по месту жительства. По словам Юрия, для работодателя им написали справку, что они провели в парке «Патриот» несколько дней с 14 по 18 октября, где проходили мероприятия по мобилизации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, сославшись на военного комиссара, сообщил, что задачи по частичной мобилизации в столице выполнены в полном объеме. По его словам, с 14:00 17 октября разосланные повестки прекратят свое действие, а мобилизационные пункты приостановят свою работу. Точное количество мобилизованных москвичей градоначальник не назвал. При этом он выразил надежду на то, что все они вернутся домой живыми и здоровыми.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что мобилизация завершится в течение двух недель. Он подчеркнул, что на службу уже призваны более 200 тысяч человек. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации дополнительных мер на данный момент не планируется.