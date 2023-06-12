Рабочий убил депутата из Югры и закопал труп в подвале дома в Новой Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новой Москве в подвале одного из частных домов обнаружили труп депутата из Югры Александра Колодича, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По подозрению в убийстве задержан рабочий. Возбуждено уголовное дело.

На теле у мужчины обнаружены следы насильственной смерти. <...> По подозрению в убийстве задержан рабочий, помогавший следить за участком, — рассказал источник.

По словам собеседника агентства, в том же доме обнаружили супругу депутата, которую госпитализировали с ножевыми ранениями.

В Telegram-канале прокуратуры Москвы уточнили, что присыпанное землей тело мужчины с множеством ножевых ранений нашли утром 12 июня в поселке Сосенское. В ведомстве подтвердили, что личность подозреваемого установлена, он задержан.

Телесные повреждения супругам нанес рабочий, помогавший им ухаживать за приусадебным участком, — сообщили в столичной прокуратуре.

Согласно информации на сайте «Единой России», 58-летний Колодич был депутатом думы ХМАО — Югры VII созыва, а также возглавлял в региональном парламенте комитет по бюджету, финансам и налоговой политике.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщили в Telegram-канале столичного СК. Следователи работают на месте происшествия. Задержан 36-летний подозреваемый, скоро ему изберут меру пресечения.

Предварительно установлено, что между погибшим и помощником по дому произошел конфликт, в ходе которого последний нанес ножевые ранения мужчине, на крики в подвальном помещении пришла супруга погибшего, которой фигурант также нанес ножевые ранения. После совершенного преступления подозреваемый закопал тело мужчины в подвальном помещении и скрылся с места происшествия. Далее злоумышленник рассказал о случившемся своему брату, который позвонил сыну погибшего, — рассказали в пресс-службе СК Москвы.

Ранее в Красноярском крае экс-депутат районного совета села Тасеево Александр Хаконов отправился в зону боевых действий, выбрав службу в войсках вместо отбытия почти 10-летнего срока за убийство супруги в марте 2022 года. По данным СМИ, мужчина объяснял свой мотив тем, что 35-летняя жена отказывалась с ним спать, унижала и задевала его достоинство.