Рабочий едва не сгорел заживо в подмосковной школе В школе в Химках едва не сгорел рабочий, ремонтировавший газонокосилку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочий едва не сгорел заживо в Химках, сообщает Telegram-канал «112». Как отмечается, инцидент произошел в школе на улице Горшина, когда 37-летний Саид ремонтировал газонокосилку. В какой-то момент из инструмента разлилось топливо, и его одежда загорелась. Мужчину госпитализировали с ожогами 80% тела. За его жизнь сейчас борются врачи.

Ранее пятеро рабочих получили ожоги в результате несчастного случая на заводе «ВолгоСтальПроект» в Нижегородской области. Один из сотрудников предприятия получил тяжелые ожоги, другой пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Пострадавших доставили в Центральную районную больницу города Семенова.

В начале октября в Санкт-Петербурге 47-летний местный житель получил ожоги второй степени обеих ног, предплечья, ягодиц, поясницы и промежности. С травмами его доставили в госпиталь НИИ скорой помощи. Как оказалось, мужчина неудачно прокатился на электросамокате. Средство индивидуальной мобильности взорвалось во время движения.

До этого в Юрге Кемеровской области 17-летний подросток погиб в результате удара током от кабеля на заводе. Предположительно, юноша собирался украсть его, чтобы сдать на цветной металл. По факту произошедшего проводится проверка.