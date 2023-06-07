Рабочие в Москве уронили плиту на машины и попали на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве работники стройки уронили плиту на автомобили, стоявшие поодаль от здания, сообщает Telegram-канал Baza. Двое мужчин попытались оперативно замести следы, но им не удалось — жильцы дома напротив засняли на видео, как мужчины уносят предмет с места падения.

Инцидент произошел на стройке ЖК «Белая Дача Парк», которую ведет группа компаний ПИК. На капотах автомобилей остались вмятины от свалившегося стройматериала.

Ранее пьяный житель Москвы выпал из окна на шестом этаже, пытаясь поймать ноутбук, который выкинула его соседка по квартире. Гаджет принадлежал 15-летнему сыну женщины, к которому 22-летний нетрезвый сосед пришел в комнату послушать музыку. Инцидент произошел в районе Богородское.

В апреле житель Дзержинска выбросил в окно квартиры телевизор, который попал в голову прохожей. Пострадавшей пришлось вызвать скорую, женщину госпитализировали. Предположительно, мужчина выкинул телевизор в окно из-за ссоры с женой, которая потом пришла забирать выброшенную технику.