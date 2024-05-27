Рабочие спасли девушку от абьюзера в Москве Рабочие заступились за девушку, которую избивал бойфренд в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Возле станции метро «Молодежная» в Москве рабочие спасли девушку от избивавшего ее бойфренда, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам свидетелей, мужчина избивал девушку и пытался затащить ее в автомобиль.

Жертва сопротивлялась и пыталась убежать, но мужчина не отступал. Рабочие, заметившие конфликт, пришли на помощь девушке, и ей удалось сбежать.

Ранее жительница города Березники Пермского края сбежала из дома, где сожитель пытал ее электрошокером. Пострадавшая опубликовала фотографии с ожогами от удара электрошокером. Также известно, что мужчина списал с ее карты все деньги и отнял ключи от квартиры.

Также в городе Новокуйбышевске Самарской области задержали водителя маршрутного такси, который напал на пенсионера, воспользовавшегося его услугами. Причиной для агрессии стало то, что пенсионер после оплаты потребовал проездной билет. Мужчина начал бить пожилого самарца с водительского места, а после вышел и продолжил избивать пенсионера на улице.

До этого в Белгородской области уроженец Таджикистана изнасиловал алабая своих работодателей. Семейство, пустившее в свой дом работника, отмечает, что мужчина раньше вел себя прилично и даже делал намаз. Подобного от него не ожидали.