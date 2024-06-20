В Москве сняли на видео рабочих, чинивших крышу во время урагана

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Рабочие в Москве во время урагана начали ремонтировать крышу жилого дома, которая оказалась повреждена из-за ветра. Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал кадры, на которых видно, как несколько мужчин проводят работы на крыше, при этом идет дождь и дует сильный ветер.

20 июня российскую столицу накрыли мощный ливень и ураганный ветер. Жители делятся кадрами непогоды из разных районов мегаполиса. Стихия разгулялась и сносит рекламные щиты и мусорные баки по всему городу.

Также сообщалось, что ураган, который обрушился на Центральную Россию 20 июня, называется «Эдгар». Из-за него снесло биотуалеты в московском районе Марьино. На кадрах, которое передает корреспондент NEWS.ru, видно, что туалетные кабины повалило прямо на автомобильную трассу.

В результате непогоды в Москве погиб второй человек. На москвича обрушились строительные леса. Инцидент произошел в Басманном районе.

В первом смертельном случае из-за непогоды в Москве дерево упало из-за сильного ветра и придавило насмерть прохожего. ЧП произошло на Ивановской улице на севере столицы.