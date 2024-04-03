Появилось видео падения ограждения на рабочего в Москве Упавшее ограждение убило рабочего в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-служба столичной прокуратуры опубликовала видео падения с высоты фрагмента ограждения на рабочего в Москве. Инцидент произошел на одном из московских строительных объектов, мужчина скончался на месте.

На представленных кадрах можно увидеть, как мужчина поднимает голову и в последний момент замечает конструкцию, падающую прямо на него. Отойти в сторону он не успел.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб на строительном объекте на Южнопортовой улице в Москве после того, как на него с высоты упало сорванное ветром ограждение. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.

Это уже не первый инцидент со смертью рабочего на строительном объекте на улице Южнопортовой. В феврале там разбился насмерть человек, упав с высоты. Правоохранители тогда также начали проверку. Произошло ли это на одном и том же объекте, не уточняется.

Кроме того, в Канске Красноярского края рабочий погиб во время демонтажа здания. На него обрушилась одна из стен строения. К месту происшествия прибыли спасатели. Усилиями 16 специалистов и при помощи пяти единиц техники тело погибшего извлекли из-под завала. Также в Сети появились кадры пожара, который возник после взрыва в строящемся здании в деревне Сапроново в Московской области рядом с автомобильной трассой М-4.