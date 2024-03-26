«Пытался вытащить людей»: Пригожин о действиях Агаларова во время теракта Пригожин: Эмин Агаларов участвовал в спасении людей из «Крокус Сити Холла»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эмин Агаларов

Сын владельца «Крокус Груп» Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов был внутри «Крокус Сити Холла» и пытался «вытащить оттуда людей» во время теракта, рассказал продюсер Иосиф Пригожин на пресс-конференции по случаю своего 55-летнего юбилея. Также, по его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, частное охранное предприятие отработало так, «как могло отработать».

Оно (ЧОП. — NEWS.ru) отработало так, как оно могло отработать. Я знаю, что Эмин [Агаларов] был внутри, пытался вытащить оттуда людей. Вот теперь вдумайтесь: вы же знаете, что 6200 билетов было продано. И на другой день столько продано. А теперь представьте себе, что более шести тысяч человек спасены, — сказал продюсер.

Он считает, что невозможно было бы спасти такое количество людей при закрытых пожарных лестницах. По его словам, искать крайних в этой истории нельзя, нужно «наказывать преступников» и «не допускать подобные теракты в будущем».

Также на пресс-конференции Пригожин выразил надежду, что владельцы «Крокус Сити Холла» восстановят концертный зал после теракта. По его словам, в память о погибших в заново отстроенном «Крокусе» могли бы установить мемориальную доску. Продюсер напомнил, что концертный зал назван именем советского певца Муслима Магомаева. По его мнению, «Крокус Сити Холл» можно назвать памятником артисту.