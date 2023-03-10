Пырнувшая ножом школьника девочка помогла ему спастись от рака SHOT: пырнувшая ножом школьника девочка помогла обнаружить опухоль на ранней стадии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медицинский работник у магнитно-резонансного томографа (МРТ)

Пырнувшая ножом подростка ученица 10-го класса в Москве помогла найти ему опухоль на ранней стадии, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, после получения ранения мальчику сделали МРТ и обнаружили злокачественное образование в области позвоночника. Сейчас родители школьника решают вопрос о его операции.

Источники SHOT утверждают, что родители пострадавшего подростка теперь не имеют никаких претензий к девочке, а сами школьники теперь дружат.

3 марта источник NEWS.ru сообщил, что подростка в московской школе ударила ножом ученица 10-го класса. По данным инсайдера, нападение произошло, когда подросток шел по своим делам, а десятиклассница ранила его без видимой причины, и ранение было не очень серьезным. Пресс-служба МВД России по Москве уведомила, что конфликт произошел на бытовой почве между ученицей 2006-го и учеником 2009 года рождения. Отмечалось, что 13-летний мальчик получил ранение лопатки.

По данным Telegram-канала Mash, мальчик приставал к девушке, что ей не понравилось. Тогда, как пишет канал, ученица достала перочинный нож и ударила школьника, чтобы его напугать.