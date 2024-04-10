Пятилетняя девочка прыгнула на воздушный шарик и получила сотрясение Пятилетняя девочка получила сотрясение мозга из-за конкурса в московском ТЦ

В Москве пятилетняя девочка получила сотрясение мозга, пытаясь лопнуть воздушный шарик в детской комнате, сообщает Telegram-канал SHOT. Мать обвинила аниматора в костюме персонажа мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот» в проведении опасного конкурса.

Инцидент произошел в одном из торговых центров столицы в день рождения ребенка. Мама привела дочь вместе с другими гостями отмечать праздник в детский центр. Во время одного из конкурсов аниматор попросила прыгнуть на воздушный шар, чтобы тот лопнул. Девочка это сделала, но неудачно приземлилась и ударилась головой о кафель. Ее доставили в больницу и диагностировали сотрясение мозга. Теперь мать намерена привлечь сотрудников детского центра к ответственности за испорченный день рождения дочери. По ее мнению, они обязаны были застелить матами пол для безопасности.

Ранее в подмосковных Мытищах при падении бетонной секции забора погибла семилетняя девочка, инцидент произошел у жилого дома. СК по Московской области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности и о халатности. В рамках расследования следователи посетили администрацию городского округа, была проведена выемка документов о данном участке. Также устанавливаются лица, которые ответственны за состояние и содержание территории.