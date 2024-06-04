Пятилетний мальчик сбил пенсионерку на машине в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятилетний мальчик на детской машине сбил пенсионерку с ног в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. В результате происшествия женщина получила травмы — сломала несколько пальцев и разбила голову.

По данным источника, авария произошла вечером 2 июня во Воронцовском парке, где женщина гуляла с дочерью. Медики оказали пострадавшей первую помощь и доставили в больницу. Ее состояние сейчас стабильное. Материалы по случившемуся переданы в полицию.

Ранее пятеро подростков из Байкита Красноярского края угнали отцовскую «Волгу». Дети не справились с управлением и вылетели в кювет. В результате ДТП двое подростков погибли на месте до приезда скорой помощи. всем участникам аварии от 13 до 14 лет. Двоих удалось спасти, они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Один отделался небольшими повреждениями.

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