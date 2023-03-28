Пятиклассник натравил на мать полицию после запрета играть на компьютере SHOT: 12-летний житель Москвы вызвал полицию для мамы после запрета играть на компьютере

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12-летний житель столичного района Алтуфьево вызвал в квартиру полицию после того, как мать запретила ему играть в компьютерные игры, сообщает Telegram-канал SHOT. Мальчик заявил, что мама его избила. Прибывшие на место полицейские не обнаружили у него следов побоев.

Как заявила мать «пострадавшего», она ни разу не поднимала руку на своего ребенка, однако играть ему на компьютере действительно запретила, поскольку было позднее время. Полицейские взялись за проверку семьи.

Ранее психолог Марина Гладышева в беседе с NEWS.ru объяснила, что тяга детей к виртуальным играм — это признак проблем в реальности. По ее словам, родителям ребенка с такими наклонностями нужно понять, почему он не занимается реальной жизнью и реальными делами. Эксперт считает, что люди, которые погружаются в виртуальную реальность, в принципе имеют сложности со здоровой социализацией.

Семейный психолог Евгений Димитраш утверждает, что жестокие видеоигры способны оказывать серьезное влияние на психику детей, иногда делая их более агрессивным, так как подсознание не видит разницы между реальным и воображаемым миром. Он подчеркнул, что для ребенка переживания от убийства персонажа в игре могут быть схожи с теми, как если бы он убил кого-то в жизни.