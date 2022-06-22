Четыре автомобиля столкнулись на улице Земляной Вал в Москве. В результате ДТП движение по улице было полностью перекрыто, сообщает департамент транспорта в Telegram-канале.
Движение по дублеру улицы Земляной Вал полностью перекрыто из-за столкновения 4 автомобилей перед пересечением с Николоямской улицей, — говорится в сообщении.
Серьезные повреждения получила машина такси, передает РЕН ТВ. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет. На месте ДТП работают сотрудники полиции и дежурит скорая помощь.
Ранее таксист сбил трех пешеходов на переходе на Боровском шоссе в Москве, проехав на красный свет. По словам мужчины, он выспался, чувствовал себя нормально, был трезв и соблюдал скоростной режим.