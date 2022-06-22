Четыре автомобиля столкнулись в Москве На улице Земляной Вал в Москве было перекрыто движение из-за ДТП с участием четырех машин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре автомобиля столкнулись на улице Земляной Вал в Москве. В результате ДТП движение по улице было полностью перекрыто, сообщает департамент транспорта в Telegram-канале.

Движение по дублеру улицы Земляной Вал полностью перекрыто из-за столкновения 4 автомобилей перед пересечением с Николоямской улицей, — говорится в сообщении.

Серьезные повреждения получила машина такси, передает РЕН ТВ. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет. На месте ДТП работают сотрудники полиции и дежурит скорая помощь.

Ранее таксист сбил трех пешеходов на переходе на Боровском шоссе в Москве, проехав на красный свет. По словам мужчины, он выспался, чувствовал себя нормально, был трезв и соблюдал скоростной режим.