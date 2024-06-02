Пьяный житель Одинцово не смог договориться с мотоциклом В Подмосковье пьяный мужчина пытался угнать мотоцикл с помощью уговоров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель подмосковного Одинцово ранним утром 1 июня пытался угнать мотоцикл с помощью уговоров, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Baza. Пьяный мужчина разбудил соседей криками, которые не стихали в течение часа — он громко и настойчиво умолял завестись чужой байк.

Как пишет Baza, выходку неудавшегося угонщика сняли на камеру и прислали материалы в домовой чат. Владелец мотоцикла узнал в нем соседа, который громко ругался с сожительницей и выбрасывал бутылки с балкона.

Мужчина написал заявление в полицию. Отмечается, что транспортное средство после неудачной попытки угона существенно пострадало. Хозяин оценивает ущерб в несколько десятков тысяч рублей.

Ранее в Калининграде задержали местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля Nissan Sunny. 33-летний ранее судимый мужчина решился на угон, не захотев идти пешком, когда возвращался домой из гостей. Однако до дома он не доехал и бросил машину по дороге. Ее позже нашли сотрудники ГИБДД. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Новосибирске сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину по подозрению в угоне автомобиля. Пострадавшей от действий злоумышленника стала 37-летняя местная жительница, которая была в машине в момент совершения правонарушения. Раскрыть преступление помогло то, что угонщик оставил собственный телефон в похищенной машине, перепутав его со смартфоном потерпевшей.