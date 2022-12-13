Пьяный водитель сбил двух пешеходов на Олимпийском проспекте в Москве

Фото: epp.genproc.gov.ru

Фото с места происшествия

Внедорожник «Ленд Ровер» сбил двух пешеходов на Олимпийском проспекте в Москве. Как выяснилось позже, 35-летний водитель иномарки был пьян, сообщает прокуратура столицы.

Под колеса машины попали 33-летний мужчина и 38-летняя женщина, переходившие дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате они были госпитализированы с различными травмами. На данный момент женщина находится в тяжелом состоянии.

После ДТП водитель джипа скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками ДПС на Звенигородском шоссе.

Привлечение виновного лица к установленной законом ответственности, а также принятие процессуального решения по факту ДТП находятся на контроле в прокуратуре Центрального административного округа, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в Москве на Страстном бульваре водитель легкового автомобиля сбил работника коммунальных служб и врезался в его снегоуборочный трактор, после чего скрылся с места преступления. В результате произошедшего дворник погиб на месте.