Пьяный водитель насмерть сбил женщину с ребенком в Москве

Фото: t.me/moscowproc

Фото с места происшествия

Автомобиль насмерть сбил женщину и ее 5-летнего сына на западе Москвы. По предварительным данным, водитель был пьян и значительно превысил скорость, сообщает прокуратура Москвы. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения.

Происшествие случилось на улице Богданова, 42-летняя мать с сыном переходили дорогу по пешеходному переходу. В этот момент их сбила иномарка, за рулем которой находился 37-летний водитель. Мужчина отказался проходить медосвидетельствование.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения (отказавшимся от похождения медицинского освидетельствования), повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что ведомство контролирует ход расследования.

Ранее сообщалось, что на 132-м километре трассы «Иртыш» в Курганской области столкнулись автомобили Honda и Chrysler. Из-за удара японская иномарка полностью сгорела.