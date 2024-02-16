Пьяный вандал устроил погром в метро и попал на видео На станции метро «Марьино» пьяный мужчина разбил люком окно в вагоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержан вандал, устроивший в пьяном виде погром на станции метро «Марьино», сообщает столичная прокуратура. По данным ведомства, мужчина поднял с пола платформы металлический люк технических коммуникаций и разбил им экран информационного стенда и стекло в вагоне поезда.

Как сообщили в прокуратуре, после этого мужчина, грубо нарушая требования транспортной безопасности, спустился на пути в тоннеле. Действия хулигана попали в зону обзора камер видеонаблюдения. 45-летний нарушитель задержан. Установлено, что он был нетрезв. Надзорное ведомство контролирует его привлечение к уголовной ответственности. Оценивается причиненный его действиями ущерб.

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