Мужчину до смерти забили табуреткой под Новый год в Москве Прокуратура Москвы взяла на контроль дело о забитом до смерти табуреткой мужчине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Москве заключил под стражу подозреваемого в убийстве знакомого табуреткой, конфликт между мужчинами возник в канун Нового года, сообщила столичная прокуратура. По данным следствия, пьяный, ранее судимый мужчина избивал предметом мебели мужчину, даже когда тот в попытке спастись выбрался из квартиры в подъезд. Прокуратура взяла на контроль привлечение предполагаемого преступника к уголовной ответственности.

Ссора между мужчинами вспыхнула днем 31 декабря 2023 года в квартире жилого дома на Загородном шоссе. 33-летний ранее судимый злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил пострадавшего табуретом, после чего продолжил наносить удары, в том числе по голове. Потерпевший попытался покинуть квартиру, но обвиняемый настиг его на лестничной площадке, где также нанес удары ножкой от табурета, — говорится в сообщении ведомства.

Потерпевший от полученных ран скончался на месте. Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Табурет стал орудием для избиения и в руках пьяного 41-летнего жителя Астрахани, который нанес удары своей матери, а после запер ее в горящей квартире. 80-летняя пенсионерка скончалась спустя несколько дней в больнице от сильных ожогов.

Ранее в Петербурге десятилетняя девочка убила мать табуреткой. По словам соседей, ребенок проживал с бабушкой, а 58-летняя женщина редко их навещала, из-за чего часто случались громкие ссоры.