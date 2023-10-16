Пьяный посетитель отеля в Москве попытался зарезать охранника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четверо мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку в московском отеле «Аврора Люкс», сообщил Telegram-канал Baza. Один из посетителей гостиницы был вооружен ножом, которым пытался нанести удар охраннику в шею.

Как пишет Baza, мужчины не являлись постояльцами отеля. Они пришли туда с улицы со своим алкоголем, который принялись распивать в лобби. По словам сотрудников, посетители вели себя вызывающе, громко кричали и ругались. Работники пытались успокоить пьяную компанию, однако мужчины восприняли это как оскорбление. Тогда, по информации канала, один из дебоширов достал из куртки складной нож и кинулся на охранника с криком: «Я тебя сейчас завалю!» Сотруднику удалось блокировать его удары. Он не пострадал. На место происшествия вызвали наряд полиции, который забрал нарушителей порядка в отделение.

Ранее в московском метро мужчина набросился с ножом на пассажира. Здоровью пострадавшего был причинен легкий вред. Инцидент произошел на станции «Мичуринский проспект». Прокуратура разбирается в обстоятельствах случившегося. Ведомство также опубликовало кадры, на которых запечатлена потасовка.