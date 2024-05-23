Пьяный пассажир отправил в больницу сотрудника безопасности метро в Москве Россиянин ударил бутылкой по голове сотрудника безопасности метро в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Москве задержали уроженца Нижегородской области за нанесение побоев работнику службы безопасности метрополитена, сообщило столичное управление полиции. Инцидент произошел на станции «Трубная».

По данным полиции, конфликт начался после того, как сотрудник службы безопасности помешал проходу 44-летнего мужчины, который был сильно пьян. Расстроенный пассажир ударил оппонента стеклянной бутылкой по голове.

Дебошира задержали и доставили в отдел сотрудники ППС УВД на Московском метрополитене. Пострадавший госпитализирован с ушибленной раной лобной области, его жизни травма угрозы не несет.

Ранее в Москве на станции метро «Шаболовская» подрались безбилетник и мужчина, который преградил ему путь у турникета. Пассажир, оплативший проезд, заблокировал проход, чтобы «заяц» не смог пройти за ним, за что получил толчок от нарушителя. Следом между мужчинами завязалась драка, которую вынуждена была разнимать сотрудница метрополитена. Безбилетника будут судить по статье о побоях из хулиганских побуждений. Вину он полностью признал. Его привлечение к уголовной ответственности взято под контроль в прокуратуре Московского метрополитена.