Пьяный пассажир московского метро угрожал ножом подростку МВД: пьяный мужчина угрожал ножом подростку на станции метро «Чистые пруды»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажир метро, находившийся в нетрезвом состоянии, угрожал ножом подростку, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин. По его словам, инцидент произошел на станции «Чистые пруды». 27-летний мужчина задержан, ребенок не пострадал.

По версии полиции, на платформе станции метро «Чистые пруды» мужчина беспричинно толкнул мимо проходящего подростка, а затем начал его преследовать. В какой-то момент злоумышленник достал из кармана своей куртки нож и высказал школьнику угрозы физической расправы. Испугавшись, мальчик убежал и сразу же обратился к находившимся неподалеку полицейским, — уточнил Васенин.

Полицейские изъяли нож у мужчины. Против него было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. Кроме того, в отношении злоумышленника составлен административный протокол о появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее полиция задержала мужчину, который нападал с ножом на жительниц Перми. Он караулил женщин у подъезда, после чего пытался их похитить, угрожая убийством. В ходе расследования выяснилось, что задержанный является уроженцем Свердловской области. Он был ранее судим за изнасилование, но сбежал из-под стражи.