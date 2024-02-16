Пьяный москвич угнал у курьера машину, пока тот относил заказ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 37-летний мужчина угнал машину у курьера, пока тот относил заказ, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Сотрудник службы доставки оставил в замке ключ зажигания и на несколько минут зашел в дом. Москвичу, который находился в состоянии алкогольного опьянения, хватило этого времени, чтобы завладеть чужим автомобилем.

Как уточнили в прокуратуре, злоумышленник сел за руль Daewoo Matiz и поехал по улицам Таганского района. На автомобиле курьера мужчина добрался до дома друга на улице Сергия Радонежского. Там он бросил машину и пошел в гости.

Инцидент попал на камеры городского видеонаблюдения. Благодаря этому удалось отследить весь маршрут угонщика и установить его личность. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (угон).

В Барнауле мальчик, которому на вид около 10 лет, ранее угнал автомобиль. Школьник воспользовался тем, что водитель отлучился, сел за руль Subaru Impreza и уехал. Спустя несколько минут школьник выехал на полосу встречного движения и устроил массовое ДТП, после чего убежал. В результате аварии 36-летний водитель машины Hyundai Elantra получил травмы, ему на месте оказали помощь.

До этого в Нефтекамске 13-летний подросток угнал машину отца и попытался уехать от полиции. Школьник за рулем Renault Sandsero игнорировал требования об остановке и в ответ лишь набирал скорость, пытаясь уйти от преследования. Погоню за юным нарушителем показали на видео.