Москвич упал с электросамоката и проломил череп Житель Москвы проломил череп при падении с электросамоката в парке Фили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодой москвич разбился на электросамокате в парке Фили и попал в реанимацию, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, 27-летний парень решил покататься в парке недалеко от дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В результате он был сильно травмирован, пострадавшего госпитализировали в отделение нейрореанимации.

Врачи диагностировали у москвича открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом черепа. По факту произошедшего проводится проверка.

Уточняется, что самокатчик катался на высокой скорости.

Ранее в МЧС предупредили россиян об опасности езды на электросамокате в дождливую погоду. В ведомстве также напомнили, что кататься нескольким людям на одном самокате запрещено. Кроме того, таким транспортным средством нельзя пользоваться детям в возрасте до 14 лет.

В конце марта в Москве 19-летний самокатчик сбил двух человек на пешеходном переходе, в результате пострадала женщина, которая была госпитализирована. Это произошло в Большом Кондратьевском переулке, момент наезда на пешеходов зафиксировали камеры наблюдения.

С 1 марта 2023 года вступили в силу изменения ПДД, предусматривающие в том числе штрафы для электросамокатчиков в размере от 800 до 1500 рублей. В частности, на самокатах нельзя разгоняться быстрее 25 км/ч и кататься в состоянии алкогольного опьянения.