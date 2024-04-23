Пьяный москвич попытался застрелить громогласную соседку через дверь

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве мужчина выстрелил через дверь в 48-летнюю соседку, которая очень громко говорила со своим слабослышащим супругом, передает MK.RU. Инцидент случился в доме на Домодедовской улице.

Уточняется, что 28-летний владелец огнестрела выпивал пиво на лестнице и услышал шум в квартире соседей. Испытывая раздражение, он взял пневматическое оружие, прицелился в дырку из-под глазка в двери, закрытую губкой, и выстрелил. В этот момент хозяйка квартиры начала отворачиваться от дверного глазка, но пуля все-таки попала ей в лоб чуть выше правого глаза.

Женщину доставили в больницу. Сосед же объяснился, что у него есть жена и трое маленьких детей. При этом в доме хорошая слышимость, и каждое слово соседки кажется особенно громким.

Ранее в Забайкалье мужчина пытался убить женщину с ребенком, проживающих по соседству. Подозреваемый в пьяном состоянии проник в соседский дом и начал душить 10-летнего ребенка. Женщина бросилась на защиту сына. Получив несколько ударов ножом, она смогла отбиться от нападавшего и спасти тем самым жизнь мальчика. После мужчина попытался осуществить нападение с ножом в местной школе.