Пьяный механик угнал коллекционный Nissan и врезался в светофор в Кунцево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном районе Кунцево механик в нетрезвом состоянии угнал коллекционный Nissan Skyline R32 1992 года выпуска, который клиент отдал на техобслуживание, сообщает РЕН ТВ. Автомастер врезался в светофорный столб в 400 метрах от гаража. Ущерб от ДТП оценивается в 2 млн рублей.

Владелец машины рассказал, что доверил авто знакомому механику и не ожидал такого развития событий. Об аварии автомобилист узнал сам — он возвращался домой, когда увидел свой разбитый Nissan Skyline. Внутри авто сидел пьяный мастер, который протрезвел с приездом экстренных служб. Мужчина уверяет, что за рулем в момент ДТП его не было. При этом рассказать, кто управлял редкой машиной, механик не смог.

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