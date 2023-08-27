Пьяный дебошир распылил перцовый газ в автобусе в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пьяный мужчина распылил перцовый газ из баллончика в автобусе на Театральной площади в Москве, сообщает РЕН ТВ. В этот момент в салоне находились пассажиры, в том числе и дети, некоторым из них понадобилась медпомощь. Злоумышленника задержали.

В Сети появилось видео от очевидцев, как сотрудники силовых структур скручивают хулигана после призывов окружающих задержать нетрезвого мужчину. Одна из девушек сообщила, что у нее «до сих пор горит лицо».

Баллонном брызнул в салоне автобуса, у меня до сих пор все горит, — ответила пассажирка автобуса на вопрос о произошедшем.

В августе безбилетный пассажир московского метрополитена распылил перцовый газ в лицо другому пассажиру в ответ на замечание о неоплаченном проезде. По информации столичной прокуратуры, инцидент произошел на станции «Аннино». 24-летнему подозреваемому грозит уголовная ответственность.

До этого в Москве прокуратура возбудила уголовное дело о вандализме против 57-летнего мужчины, который разбил створки турникета на станции метро «Улица Дмитриевского». При этом мужчина сначала совершил правонарушение и ретировался, но затем вернулся к турникету и сдался сотрудникам полиции.