Пьяный бомж в Москве упал на коляску с ребенком и травмировал его

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяный бомж упал с высоты на коляску с ребенком у подземного перехода на Комсомольской площади в Москве, пишет Telegram-канал SHOT. У ребенка диагностированы различные травмы, за его жизнь борются врачи.

11 апреля около 09:00 женщина с ребенком, который находился в коляске, спускалась по пешеходному переходу на Комсомольской площади. Над ними на парапете сидел 44-летний сильно выпивший приезжий из Чувашии. После того, как мужчина решил двинуться с места, он не удержался и рухнул вниз, приземлившись на коляску с ребенком.

Как пишет SHOT, мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб брюшной полости. По словам очевидцев, 44-летний мужчина постоянно проводит время в этих местах.

Ранее в Москве нетрезвый бомж напал на 14-летнюю девочку, работавшую промоутером. Подросток в костюме ежика раздавала листовки на Коровинском шоссе, когда к ней подошел пьяный прохожий и начал хватать девочку за руки, после чего нанес ей несколько ударов в живот. Позднее злоумышленника задержали, им оказался 56-летний гражданин без определенного места жительства.