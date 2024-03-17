ПВО отразила атаку беспилотников на Москву Собянин: средства ПВО отразили атаку двух БПЛА в округе Домодедово в Москве

Фото: Минобороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву, написал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. По его словам, инцидент произошел в округе Домодедово. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Сегодня силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, — отметил градоначальник.

Ранее Собянин проинформировал об уничтожении над Раменским дрона, летевшего на столицу. По его словам, упавшие на землю обломки никого не задели и разрушений не нанесли. В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял о шести беспилотниках, сбитых в области, позднее были обезврежены еще два.

Помимо этого, Белгородский район подвергся атаке Вооруженных сил Украины с применением БПЛА, который сбросил четыре взрывных устройства, предупреждал губернатор региона Вячеслав Гладков. Аварийные и оперативные службы приступили к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ, констатировал глава области.