Путин прибыл на Красную площадь вместе с зарубежными лидерами

Фото: МО РФ

Президент РФ Владимир Путин вместе с главами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау прибыл на Красную площадь на парад Победы. Перед началом мероприятий, посвященных 79-летию победы в Великой Отечественной войне, глава государства пообщался с ветеранами, пожал им руки.

Путин вместе с приглашенными лидерами после парада поучаствуют в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Затем для глав зарубежных делегаций в Кремле пройдет прием от имени президента РФ.

Во время выступления на Красной площади Путин заявил, что Россия никому не позволит ей угрожать, стратегические силы государства всегда находятся в боевой готовности. По словам президента, западные страны пытаются разжигать мировые конфликты и межнациональную вражду, а также сдерживать суверенные центры развития.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя погоду 9 мая, заявил, что условия ожидаются аномальные, но это никак не скажется на проведении парада Победы в Москве. По его словам, погодные условия никогда не были препятствием для российских военных. Людям на трибунах планируется раздавать пледы.