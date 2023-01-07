Путин поздравил россиян с Рождеством

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Рождеством. Он подчеркнул, что этот праздник служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость, — говорится в поздравлении.

Путин добавил, что РПЦ и другие христианские конфессии страны вносят вклад в «единение общества, сохранение исторической памяти, воспитание молодежи, укрепление института семьи». Глава государства отметил, что церковные организации уделяют первостепенное внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия и заботятся о тех, кто нуждается в помощи, а также поддерживают военнослужащих, участвующих в СВО.

В Рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля. Глава государства традиционно приезжает на этот праздник в один из российских регионов.