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10 июля 2025 в 10:37

Путин направил венок на церемонию прощания со Старовойтом в Москве

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. Его поставили в церемониальном зале ЦКБ, передает корреспондент NEWS.ru.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин приехал на прощание со Старовойтом. Однако буквально через несколько минут он покинул церемонию.

Территория вокруг медучреждения, где проходит прощание, оцеплена. На объекте находится множество сотрудников полиции. В церемониальный зал людей пропускают строго по спискам.

Попрощаться с экс-министром прибыли ряд членов правительства РФ. В частности, к ЦКБ приехали вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и зампредседателя правительства Александр Новак. Также там находятся министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры РФ Ольга Любимова и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

До этого появилась информация, что тело бывшего министра транспорта России было обнаружено в автомобиле на парковке в Подмосковье. К месту происшествия прибыла его личная охрана, которая и нашла труп. Позже Следственный комитет России подтвердил, что Роман Старовойт был найден мертвым в Одинцовском городском округе.

Россия
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Роман Старовойт
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