Путин и зарубежные лидеры прибыли в Кремль после парада Победы

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в компании глав девяти государств прибыл в Кремль после парада Победы, прошедшего на Красной площади, и возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. По дороге лидеры побеседовали, пишет РИА Новости.

Мероприятия в Москве, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, посетили президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, Шавкат Мирзиеев, Мигель Диас-Канель Бермудес, Тхонглун Сисулит и Сисоку. Во время парада они находились рядом с российским лидером.

Путин на Красной площади пообщался с ветераном Великой Отечественной войны Евгением Куропатковым. В июле этого года бывшему военнослужащему исполнится 101 год. На параде ветеран находился на трибуне рядом с президентом.

Российский лидер во время выступления на Красной площади обратился к участникам спецоперации на Украине. Путин подчеркнул, что они — настоящие герои, в которых верит и поддерживает вся Россия.