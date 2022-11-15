«Пушистый бочоночек»: Московский зоопарк показал развлечения манула Тимоши Московский зоопарк опубликовал видео с кувыркающимся на земле манулом Тимофеем

Фото: imagebroker/Terry Whittaker/FLPA/Global Look Press

Московский зоопарк опубликовал забавное видео с развлекающимся манулом Тимошей. Символ зоопарка катается по земле, чешет бока и ведет себя как настоящий кот. За кадром слышатся голоса посетителей, кто-то произносит «кыс-кыс», на что манул реагирует с явным недоумением.

Наш кругленький пушистый бочоночек, — говорится в подписи к ролику.

Манул Тимоша давно стал звездой соцсетей и любимцем публики. Особое обаяние кроется в его казалось бы вечно недовольном выражении «лица», которое выглядит так в силу природы. Сейчас кот весит 6 кг и готовится к зиме. В сентябре — октябре у манулов начинается зажировка, их рацион питания увеличивается примерно на 10%, также им дают минералы и витамины.

Тимофей появился в Московском зоопарке два года назад и с тех пор пользуется всеобщим внимание и обожанием. У Тимоши есть даже собственный Telegram-канал, где можно наблюдать за повадками и поведением редкого и уникального краснокнижного животного, занесенного в категорию как «вид, близкий к угрозе исчезновения».

Ранее Московский зоопарк опубликовал забавное видео с манулом Тимофеем, где он играет с пакетом. На кадрах кот мчится к принесенному в вольер бумажному пакету, обнюхивает и пытается достать спрятанное внутри лакомство.