Жители столичного района Хамовники испугались громких звуков в районе Фрунзенской набережной, где проходил фестиваль, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Москвичи в соцсетях сравнивали эти звуки с пулеметными очередями, кто-то из пользователей посчитал, что в городе сработали системы противовоздушной обороны.
Один из юзеров сообщил, что раздавшиеся громкие звуки разбудили ребенка, многие пытались выяснить друг у друга, что это могло быть. Некоторые предположили, что город мог быть атакован.
Сама испугалась... очередями пулеметными какими-то. <...> Если что-то празднуют, то реально идиоты, — писали пользователи в комментариях.
По данным канала, горожане слышали звук фейерверков, который был запущен в рамках фестиваля. В Сети появились видеокадры с места события.
Ранее жителей Санкт-Петербурга испугали звуки, похожие на стрельбу. Раскаты были слышны в разных районах города. Оказалось, что волнение горожан было связано с празднованием 19 ноября Дня ракетных войск и артиллерии, когда у Петропавловской крепости проходило мероприятие с участием высоких гостей.
В феврале жители разных районов Пензы сообщили о звуке громкого взрыва, от которого задрожали окна их квартир и захлопали двери. Официальной информации, что это могло быть, от МЧС не поступало. В ведомстве указали, что соответствующих обращений не было.