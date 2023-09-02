«Пулеметные очереди какие-то»: москвичей испугали громкие звуки в центре Жителей Москвы испугал салют на фестивале в Хамовниках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители столичного района Хамовники испугались громких звуков в районе Фрунзенской набережной, где проходил фестиваль, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Москвичи в соцсетях сравнивали эти звуки с пулеметными очередями, кто-то из пользователей посчитал, что в городе сработали системы противовоздушной обороны.

Один из юзеров сообщил, что раздавшиеся громкие звуки разбудили ребенка, многие пытались выяснить друг у друга, что это могло быть. Некоторые предположили, что город мог быть атакован.

Сама испугалась... очередями пулеметными какими-то. <...> Если что-то празднуют, то реально идиоты, — писали пользователи в комментариях.

По данным канала, горожане слышали звук фейерверков, который был запущен в рамках фестиваля. В Сети появились видеокадры с места события.

Ранее жителей Санкт-Петербурга испугали звуки, похожие на стрельбу. Раскаты были слышны в разных районах города. Оказалось, что волнение горожан было связано с празднованием 19 ноября Дня ракетных войск и артиллерии, когда у Петропавловской крепости проходило мероприятие с участием высоких гостей.

В феврале жители разных районов Пензы сообщили о звуке громкого взрыва, от которого задрожали окна их квартир и захлопали двери. Официальной информации, что это могло быть, от МЧС не поступало. В ведомстве указали, что соответствующих обращений не было.