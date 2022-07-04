Птицы склевали булочки для бургеров ресторана «Вкусно — и точка» Птицы поклевали булочки для бургеров ресторана «Вкусно — и точка» в Алтуфьево

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Голуби поклевали булочки, которые предназначены для приготовления бургеров ресторана сети питания «Вкусно — и точка» в Алтуфьево. Один из очевидцев загрузил видео в Сеть, пожаловавшись на несоблюдение санитарных норм сотрудниками заведения. Видеофрагмент опубликовали в Telegram-канале «Моя Москва».

Вот сначала они едят эти булочки, а потом булочки едят все остальные, — отметил очевидец.

Ранее одна из посетительниц ресторана «Вкусно — и точка» обнаружила плесень в булочке для чизбургера.

После ухода «Макдоналдса» из России бизнес продали действующему лицензиату Александру Говору. Он будет управлять ресторанами под новым брендом «Вкусно — и точка». Меню после ребрендинга осталось привычным, поскольку большинство поставщиков продуктов российские. При этом изменилась форма сотрудников. 12 июня в Москве открылся первый ресторан «Вкусно — и точка».